Sporting luta contra o tempo para despenalizar Bolasie

Pedro Henriques, especialista em direito desportivo, explica em Bola Branca que será difícil que Bolasie seja despenalizado a tempo de defrontar o FC Porto, no clássico de 5 janeiro, em Alvalade.

O Sporting já recorreu do castigo aplicado a Bolasie, depois do Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol ter confirmado o castigo de um jogo de suspensão ao avançado leonino, na sequência da expulsão em Portimão, no jogo da Taça da Liga. Pedro Henriques saliente que o recurso não tem efeitos suspensivos.



"Efetivamente é uma luta contra o tempo que o Sporting incorre, porque os prazos que estão previstos no regimento do Conselho de Disciplina da Federação dificultam uma apreciação em tempo útil para que o jogador possa, eventualmente, vir a ser a ser despenalizado e participar nesse jogo. Antes de mais é importante frisar que este recurso não tem efeito suspensivo, ou seja, a interpretação deste recurso não suspende a aplicação da sanção que foi atribuída ao jogador, portanto tem um efeito meramente devolutivo. Em tese, é possível que haja uma decisão antes do dia 5, dia do clássico, contudo teria que correr tudo de uma forma muito célere para que fossem cumpridos os prazos e o jogador pudesse ser despenalizado", refere.



Suspensão baseada no relatório de João Pinheiro

O segundo cartão amarelo a Bolasie, e consequente expulsão foi um erro claro de João Pinheiro, árbitro que dirigiu o encontro entre Sporting e Portimonense. Pedro Henriques justifica o porquê do Conselho de Disciplina manter o castigo.

"Possivelmente baseou-se naquilo que é o relatório do árbitro. O Conselho de Disciplina teve em consideração aquilo que foi o relatório do árbitro e deve ter seguido a sua decisão com base nisso. É a justificação que vejo para manter a decisão que tinha sido tomada pelo árbitro", concluiu.



O jogo Sporting-FC Porto, da 15ª jornada da I Liga , realiza-se no dia 5 janeiro às 17h30 no Estádio José Alvalade, em Lisboa, com relato e acompanhamento ao minuto na Renascença.