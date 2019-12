Bruno Fernandes admite que julgamento de Alcochete mexe com rendimento da equipa

Bruno Fernandes, capitão do Sporting, admite que o julgamento do caso Alcochete, que obrigou vários jogadores do plantel a testemunhar, está a mexer com o rendimento da equipa.

"Por incrível que pareça, esta época tem sido complicada por causa disso. Reviver todos os momentos, lembrar tudo ao pormenor. Ter de ir a tribunal nunca é fácil. É difícil porque estamos em competição. Estive três horas à espera que o Ristovski acabasse o depoimento dele para ir fazer eu o meu. Aquelas três horas fechado dentro de um espaço minúsculo a rebobinar tudo mexem, cansam e desconcentram. Afeta qualquer um", disse, ao "Record".

O Sporting foi recebido nos Açores, no dia anterior ao jogo frente ao Santa Clara, com cântigos de "Alcochete sempre". Bruno Fernandes admite que nada ouviu, na altura, mas lamenta a situação.

"Felizmente não ouvi. Já estava dentro do hotel, porque fui dos primeiros a sair. Fico triste porque algumas pessoas cantaram isso, mas havia outras que foram para nos apoiar e nem uma fotografia ou autógrafo tiveram. Ainda para mais nos Açores, que só vamos lá um vez por ano. Por culpa de outros seis que estão a recordar um caso lamentável, não conseguem chegar perto sequer. Não ouvi, nem vi as pessoas com máscaras", explica.

Porta partida no Bessa

Bruno Fernandes admite ainda que ficou desiludido com o Boavista, seu antigo clube, quando foram divulgadas publicamente as imagens do capitão a partir uma porta no Estádio do Bessa, após a expulsão.

"Fiquei magoado. Falei com muita gente dentro do Boavista, porque não ficou nada escrito no relatório. O Boavista sabia que tinha sido eu e disse que não se iria escrever nada, porque não faria sentido, era um momento normal do calor do jogo. Depoias as imagens saem cá para fora. As pessoas do Boavista dizem que não foram elas, que quem tem acesso é a empresa de CCTV", diz.

No entanto, o médio acusa a Liga de não agir no caso da divulgação de imagens que não são permitidas: "O que mais me magoa é a Liga. As imagens saem quando não podem sair, porque não é permitido e a Liga nada faz. Fala-se de corrupção e várias coisas no futebol português. Nestes momentos é que a Liga tem de agir. Já vi coisas bem piores a acontecer num túnel do que um chuto na porta"