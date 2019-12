​Criadores do hino e logotipo da Jornada Mundial da Juventude conhecidos em fevereiro

O Comité Organizador Local da Jornada Mundial da Juventude que se vai realizar em Lisboa, em 2022, revelou que os vencedores do concurso para a criação do hino e logotipo do evento serão conhecidos em fevereiro.



“Atendendo ao elevado número de candidaturas submetidas, o Comité Organizador Local (COL) da JMJ Lisboa 2022 informa que o anúncio dos vencedores dos concursos do hino e do logotipo será feito em fevereiro”, lê-se no comunicado enviado à Renascença.

Recentemente, a organização da JMJ desafia os jovens portugueses a integrar uma peregrinação a Roma em abril de 2020, para acolher os símbolos da jornada no dia 5 de abril de 2020, Domingo de Ramos. As inscrições para esta viagem estão abertas até 27 de janeiro.

A próxima Jornada Mundial da Juventude vai decorrer em Portugal, no verão de 2022, e tem por tema “Maria levantou-se e partiu apressadamente”.