​Líder do PCP quer 2020 com "esperança que incentiva a luta"

O líder do PCP desejou esta sexta-feira um bom ano de 2020, com a "esperança que incentiva a luta", e criticou indiretamente o Governo pelas "contas certas" para os "grupos económicos" e "contas erradas" para os trabalhadores.

Numa mensagem de Ano Novo publicada nas redes sociais, e a exibir esta sexta-feira no tempo de antena, na rádio e televisões públicas, Jerónimo de Sousa faz um apelo dos trabalhadores "à luta" e fala de "tempos contraditórios, de incerteza, de inquietação, mas também de esperança".

Ao falar de esperança, o secretário-geral comunista afirmou que as dificuldades dos trabalhadores não podem ser "uma fatalidade" porque "na política, como na vida, há opções".

"Falamos não da esperança que fica à espera, mas da esperança que incentiva à luta. Podem contar com o PCP, a sua iniciativa e as suas soluções", prometeu o secretário-geral do PCP, a favor de "uma pátria (...) soberana e de paz".

Jerónimo afirmou ainda que o seu partido não aceita que "em nome das contas certas para com os grupos económicos se façam contas erradas com os trabalhadores e o povo português".

Portugal é um país com "possibilidades e potencialidades" para dar resposta "a quem trabalha ou trabalhou", aos "criadores de cultura", "pequenos e médios empresários" ou os jovens, disse.

Para Jerónimo de Sousa, é preciso "dar prioridade aos direitos dos trabalhadores e do povo".