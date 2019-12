Vacinas para Meningite B, rotavírus e HPV gratuitas a partir de outubro

O Programa Nacional de Vacinação (PNV) vai ser alargado. A Renascença apurou que vai incluir três novas vacinas em outubro de 2020. O anúncio foi feito pelo secretário de Estado da Saúde, António Sales, e pela diretora-geral da Saúde, Graça Freitas.

A partir de 2020, a vacina para a Meningite B vai passar a ser gratuita, tal como a extensão aos rapazes a partir dos 10 anos da vacina para o HPV, que até agora apenas era dada às meninas. A vacina contra o rotavírus, na origem da gastroenterite agudas, também será gratuita, mas apenas para grupos de risco que serão futuramente definidos.

Graça Freitas explicou que a vacina para a meningite B será administrada a todas as crianças "preferencialmente no primeiro ano de vida", em três doses (aos dois, quatro e 12 meses de vida). Estão abrangidos pela gratuitidade as crianças nascidas ainda em 2019, apesar do alargamento do Programa Nacional de Vacinação entrar em vigor apenas em outubro de 2020.

Já a vacina para o HPV para rapazes será administrada em duas doses, preferencialmente aos 10 anos de idade, e vai abranger os meninos nascidos a partir de 2009, inclusive.

“Ao Estado e ao Governo cumpre assegurar a Lei 71/2018, lei orçamental para 2019, que, no seu artigo 212, refere a integração e a incorporação no Programa Nacional de Vacinação de três novas vacinas: a vacina da meningite B, a vacina para rotavírus e a vacina do vírus do papiloma humano para rapazes", disse o secretário de Estado da Saúde, António Sales.



O governante agradeceu o trabalho da Comissão Técnica de Vacinação que aprovou este alargamento. "Foi um trabalho feito com base em critérios técnico-científicos, em critérios de vigilância epidemiológica, em critérios da melhor evidência disponível e que se pronunciou favoravelmente à inclusão destas três vacinas no Programa Nacional de Vacinação", explicou.

O Orçamento do Estado para o ano destina cerca de 11 milhões de euros para as novas vacinas.

Decisão deu polémica

No Parlamento foram aprovadas três novas vacinas para o Programa Nacional de Vacinação, mas contra a vontade do PS. PCP e Bloco de Esquerda fizeram questão que o Rotavírus, Meningite B e a vacina contra o Vírus do Papiloma Humano para os rapazes fizessem parte do programa.

PCP e BE basearam-se em diversas recomendações. Por exemplo, da Sociedade Portuguesa de Pediatria que recomenda a vacina da meningite B nos primeiros meses de vida. São precisas duas a três doses e cada dose custa cerca de 95 euros às famílias.

A vacina contra o rotavírus tem um custo médio para o total das doses de 150 euros.

Já a vacina para o papiloma vírus, que está na origem do cancro do colo do útero, por exemplo, custa entre 70 a 145 euros.

Última alteração PNV foi em 2017

Há três anos, uma das principais novidades foi a antecipação da vacina contra o vírus do papiloma humano (HPV) que passou a ser administrada às raparigas logo a partir dos 10 anos.

Acabou também com a vacinação universal da BCG, contra a tuberculose, que agora é administrada apenas a crianças de grupos de risco ou que vivem em comunidades, com uma elevada incidência da doença.

Outra novidade foi a vacinação das grávidas contra a tosse convulsa para a proteção dos recém-nascidos, que só podem ser imunizados depois dos dois meses de idade.

[notícia atualizada às 11h33]