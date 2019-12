Há mais portugueses a emigrar para o Reino Unido

A emigração para o Reino Unido voltou a subir, invertendo uma tendência que durava desde o referendo para o Brexit em 2016.

De acordo com dados da segurança social britânica, divulgados esta sexta-feira pelo “Jornal de Notícias”, nos últimos 12 meses cerca de 23 mil portugueses mudaram-se para terras de sua majestade.

Este valor representa um aumento de 27% nos trabalhadores inscritos, o que inverte a queda que durava há três anos.

A tendência começou a ser invertida no último trimestre do ano passado, conforme indicam as estatísticas do Governo britânico, que ainda colocam Portugal como o país da União Europeia e o terceiro do mundo com a mais elevada taxa de crescimento de registos. Só a Índia e o Paquistão tiveram mais cidadãos a entrar no país.

Rui Pena Pires, presidente do Observatório da Emigração, estima um aumento em 2019 na ordem dos 15%, quando no ano passado sofrera uma redução de cerca de 50%, atingindo o valor mais baixo desde o "boom" do início desta década.