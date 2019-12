Ambientalista diz que deslocalização de aldeias no Mondego não pode ser “assunto tabu”

Os ambientalistas da Zero estão de acordo com o ministro do Ambiente, João Pedro Matos Fernandes: a eventual deslocalização de aldeias no Baixo Mondego não pode ser um “assunto tabu”.

Para Francisco Ferreira, a eventual relocalização de aldeias ou habitações devido às alterações climáticas deve ser “avaliada, caso a caso, no que respeita aos riscos das populações em causa”.

“Estamos a falar para o caso das cheias, para o caso do litoral com uma ondulação crescente face a eventos meteorológicos extremos no Atlântico, com a subida do nível do mar. A adaptação às alterações climáticas passa por equacionar do ponto de vista dos riscos, custos, benefícios, daquilo que é viável, ponderando questões económicas e sociais, o que é que devemos fazer e numa ótica de prevenção”, defende o ambientalista.

O ministro do Ambiente “tem razão em levantar a questão, pô-la à discussão e dizer que essa é uma das hipóteses”, defende Francisco Ferreira.

“Não podemos esconder a cabeça debaixo da areia e não discutir estes assuntos ou dizer que é impossível, porque mais cedo ou mais tarde, seja numa zona ribeirinha, numa zona sujeita a fortes cheias ou a deslizamentos de terras, não podemos ficar indiferentes a dizer que temos de manter no futuro determinadas aldeias ou habitações num local onde, provavelmente, nunca deveríamos ter construído”, sublinha o responsável da Zero.

O ministro do Ambiente admitiu, esta semana, que as povoações junto ao rio Mondego tenham de se adaptar e talvez mesmo mudar de lugar.

Em declarações ao Jornal 2, da RTP, Matos Fernandes disse mesmo que terão de mudar de lugar: “Aquelas aldeias sabem que estão numa zona de risco, num rio que sempre teve cheias. Apesar de ter pouca água, é um rio que engana muito.”