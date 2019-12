Ronaldo voltou a impressionar o mundo, mas está longe ser o maior salto de um atleta

Nada a que não estejamos habituados e, desta vez, os adeptos da Juventus ficaram de boca aberta: 2,56 metros para marcar um golo é obra.

As imagens correram o mundo e a imprensa não poupou elogios. “Alucinante”, “brutal”, “incrível”, “fenomenal”, “do outro mundo” são expressões recorrentes para descrever o momento em que Ronaldo coloca a Juventus na frente do marcador.

É realmente um salto incrível, mas tendo em conta que CR7 mede 1,87 metros, isso significa que as chuteiras do internacional português subiram aproximadamente 70 centímetros acima do relvado. Mas será que é o maior salto de sempre da história do desporto? A resposta é não.

De acordo com o top da impulsão vertical dos jogadores da NBA, os 10 maiores saltos superam largamente a impulsão de CR7.

O 10.º lugar deste top pertence a Julius Erving, também conhecido como Dr. J. Este veterano com 2 metros de altura jogou nos Philadelphia 76ers até 1987.

Levantou as sapatilhas 41 polegadas acima do chão, ou seja, 1 metro e quatro centímetros, que somados aos seus 2 metros de estatura igualam 3,4 metros.

E este é o salto que figura no último lugar do top 10.

A partir daí é sempre a subir, passando por Dominic Wilkins, Clyde Drexler, Tracy McGrady, Vince Carter, Nate Robinson, LeBron James, Spud Webb, até chegarmos a His Airness.

Nada menos do que Michael Jordan, um dos melhores jogadores da história da NBA, com 1, 98 metros.

Nos idos da década de 90 do século passado, sua majestade em impulsão saltou 1, 22 metros na cara de Patrick Ewing, o possante camisa 33 dos New York Knicks.

Somada a altura de Jordan à sua impulsão vertical, alcança 3,20 metros.