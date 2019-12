​Von Der Leyen defende reavaliação do prazo para acordo comercial com Londres

A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, defende uma reavaliação, em meados do próximo ano, do prazo estipulado para Bruxelas e Londres chegarem a um acordo comercial após o Brexit, reiterando preocupação pelo escasso tempo.



"Acho que seria razoável fazer um balanço a meio do [próximo] ano e, se necessário, concordar com uma nova extensão do período de transição", declarou Ursula von der Leyen, em entrevista ao jornal francês "Les Echos", publicada esta sexta-feira.

A responsável reiterou estar "muito preocupada com o pouco tempo" existente para a União Europeia (UE) conseguir um acordo comercial com o Reino Unido após a concretização do Brexit, em janeiro próximo, preocupações estas que foram também já assumidas pelo negociador do bloco comunitário para o Brexit, Michel Barnier.

Em meados deste mês soube-se, inclusivamente, que o primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, vai proibir por lei qualquer prolongamento para além de 2020 do período de transição após o Brexit em 31 de janeiro.

"Parece-me que, de ambos os lados, devemos considerar seriamente se as negociações são viáveis em tão pouco tempo", insistiu Ursula von der Leyen.