Helicóptero desaparece no Havai com sete pessoas a bordo

A guarda costeira norte-americana está à procura de um helicóptero que levava a bordo sete pessoas e que devia ter regressado de uma visita à ilha Kauai, no Havai, na quinta-feira à tarde.

O dono da companhia que detém o helicóptero apercebeu-se do atraso e alertou o centro de resgaste da cidade de Honolulu, capital havaiana.

O helicóptero transportava seis pessoas, para além do piloto. Dois dos passageiros são menores de idade.

As autoridades que estão a efetuar as buscas avançaram à imprensa internacional que as condições meteorológicas na zona são “desafiantes” devido a fraca visibilidade e aos ventos fortes.

A aeronave está equipada com um localizador eletrónico mas, segundo as fontes policiais, não foi possível detetar qualquer sinal através deste aparelho.