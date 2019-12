Estância de esqui italiana é a primeira da Europa a banir o plástico

"Estamos a pensar no meio ambiente, no impacto nas gerações futuras, mas também na competitividade do nosso território", afirmou Fabio Sacco, diretor-geral de turismo em Val di Sole, acrescentando que “devemos ser sérios no que fazemos, e não fazer grandes afirmações sem concretizar ações firmes”.

As mudanças na estância foram motivadas por um estudo, realizado por cientistas da Universidade de Milão e da Universidade de Milão-Bicocca, em abril deste ano, que revelou que um dos maiores glaciares dos Alpes italianos – o Glaciar do Forno – continha entre 131 e 162 metros de partículas plásticas.

Christian Casarotto, especialista em glaciares do Muse Natural Sciences Museum, em Trento, não tem dúvidas que “se os produtos plásticos chegam às montanhas, permanecem lá por um longo período, possivelmente décadas, acabando por entrar na cadeia alimentar, causando assim danos ambientais e de saúde”, pelo que “projetos que limitem o uso de plástico são extremamente necessários”.