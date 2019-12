Avião no Cazaquistão perde altitude e choca com habitação. Há 12 mortos e dezenas de feridos

O aparelho seguia para Nursultan, a capital do país, antes conhecida por Astana, e perdeu altitude momentos após a descolagem de Almaty, a maior cidade do Cazaquistão.

Pelo menos 12 pessoas morreram e 66 ficaram feridas na queda de um avião da companhia aérea Bek Air, que seguia com 100 pessoas a bordo, perto do aeroporto de Almaty, no Cazaquistão.

Vídeos nas redes sociais mostram os momentos que se seguiram à queda do avião, com as equipas de resgate a socorrerem os sobreviventes no meio dos escombros de um edifício no qual embateu a aeronave.

Uma sobrevivente disse a um site de informação local que ouviu um “barulho terrível” antes do avião ter começado a perder altitude.

“O avião estava a voar com uma inclinação. Tudo parecia um filme: havia pessoas a gritar, a gemer e a chorar”, descreveu.

Um outro sobrevivente disse que o avião começou a tremer enquanto estava a ganhar altitude. “A partir duma determinada altura começamos a cair, não na vertical mas com ângulo. Parecia que tinham perdido controlo do avião.”



As autoridades já abriram uma investigação.





[notícia atualizada às 9h00 em relação aos mortos]