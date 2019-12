Seat Tarraco 2.0 Tdi 150 Cv – Um verdadeiro SUV

Exterior



O nome é bruto, mas a linha do Tarraco, não. É um Suv que se destaca pela generosa altura ao solo, acompanhada por jantes de grandes dimensões (20 polegadas), tão ao gosto do consumidor português.

As cavas das rodas têm proteções em plástico preto que podem ser muito úteis num fora de estrada, para evitar uma ou outra pedra que possa ser projetada contra a carroçaria.

Visto de lado, é bem proporcionado. Tem um ar avantajado, e parece capaz de transportar lá dentro um frigorífico sem problemas de maior. Com 4,7 metros, o Tarraco não esconde atrás do seu desenho, as 4 portas, que permitem um bom acesso à viatura.

A frente ostenta umas óticas esguias que tocam a grelha com forma de diamante.