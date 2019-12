Hyundai Kauai 1.6 Hybrid – Um honesto norte-coreano O Hyundai Kauai proposto a concurso no Essilor Carro do Ano/Troféu Volante de Cristal é um justo concorrente na classe Híbrido do ano. Honesto na qualidade, no que propõe ao cliente, e no preço. Exterior: Desde logo destaca-se a grelha de grandes dimensões, de rede aberta, e os indicadores de direcção e luzes de presença, muito estreitos, junto ao capot. Os plásticos negros revestem toda a superfície inferior do Kauai hybrid, das cavas das rodas ao pára-choques e traseira, o que lhe dá um ar mais robusto.

Interior: Predominam os plásticos duros, mesmo os que estão mais à mão. No quadrante a opção foi substituir o conta-rotações por um indicador redondo, no qual o condutor percebe com muita facilidade se está a conduzir em modo eléctrico, ou se é o motor a combustão que está a funcionar. O ecrã central não sendo gigante é de dimensões adequadas e reparte no mesmo espaço várias informações se assim o condutor pretender. Os bancos são cómodos, e o de trás, acolhe bem dois passageiros adultos e uma criança no lugar do meio. A bagageira tem 361 litros de capacidade.