Doncic volta de lesão e ajuda na vitória dos Mavericks

Luka Doncic voltou de lesão e foi a figura da vitória dos Dallas Mavericks, em casa, contra os San Antonio Spurs, por 102-98.

O base esloveno falhou duas semanas de competição, desde que sofreu uma entorse no tornozelo contra os Miami Heat, a 14 de dezembro.

O "Rookie of the Year", considerado por muitos um candidato ao prémio de melhor jogador desta temporada, esteve perto do triplo-duplo, com 24 pontos, 10 ressaltos e 8 assistências. Porzingis apontou 13 pontos, 8 ressaltos e três assistências e Hardaway registou 17 pontos.

Do lado dos Spurs, DeMar DeRozan foi a figura, com 21 pontos, cinco ressaltos e quatro assistências, assim como Rudy Gay, com 18 pontos e oito ressaltos.

Os Dallas Mavericks somaram a vigésima vitória da época, e ocupam o quinto lugar da conferência oeste. Já os Spurs estão na luta por um lugar nos "play-offs", no 9º posto, com 12 vitórias e 18 derrotas.