Um reforço para o Benfica e o sonho de Ricardo Pereira

O interesse do Benfica em Bruno, o objetivo de Ricardo Pereira no Euro 2020 e uma entrevista a Bruno Fernandes são os destaques das manchetes dos jornais desportivos desta sexta-feira.

"Bruno ganha força", diz "A Bola", sobre o interesse do Benfica no médio do Athletico Paranaense.

Já "O Jogo" dá destaque a uma entrevista com Ricardo Pereira, que coloca o foco na conquista do Euro 2020: "Por que não repetir 2016?", questiona o lateral do Leicester City.

"Record" faz manchete com a segunda parte da entrevista com Bruno Fernandes: "Há muita gente que me quer abater", diz.