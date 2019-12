Três grandes apoiam recandidatura de Fernando Gomes

Os presidentes dos três “grandes” emitiram comunicados de apoio à recandidatura de Fernando Gomes à presidência da Federação Portuguesa de Futebol.

Frederico Varandas, presidente do Sporting, destacou a “competência e o rigor” aplicados durante o mandato.

“O Sporting Clube de Portugal reconhece, valoriza e apoia quem lidera com competência e rigor. Nos últimos anos, sob a liderança do Dr. Fernando Gomes, a Federação Portuguesa de Futebol escreveu uma das páginas de maior glória do futebol nacional, com as conquista do Campeonato da Europa em 2016 e da Liga das Nações em 2019 entre muitas outras vitórias.”, escreveu o líder leonino.

“Por todo o trabalho que tem sido realizado de forma transversal e em diversas áreas, o SCP vê com enorme otimismo e entusiasmo a recandidatura do Dr. Fernando Gomes para presidente da FPF, em quem deposita enorme esperança no contínuo melhoramento do futebol nacional, e na sua intransigente defesa junto de todas as instâncias nacionais e internacionais”, acrescenta Varandas.

Já Jorge Nuno Pinto da Costa considera que Fernando Gomes é o homem certo no lugar certo e lembra que já o conhece há vários anos.

“O Dr. Fernando Gomes tem uma carreira longa e de sucesso no mundo desportivo, tendo-se destacado em todos os cargos que ocupou pela competência e pela obtenção de resultados. O reconhecimento internacional do seu trabalho é a prova de que tem todas as condições para continuar a liderar a Federação Portuguesa de Futebol”, refere Pinto da Costa.

“Apoio o Dr. Fernando Gomes porque lhe reconheço há muitos anos as principais qualidades que um dirigente desportivo deve ter. Estuda bem os assuntos sobre os quais tem de tomar de decisões, é capaz de conceber e implementar projetos inovadores e consegue normalmente alcançar os objetivos a que se propõe”, acrescenta.

Por sua vez, Luís Filipe Vieira enalteceu tanto o trabalho realizado como o crescimento nacional a nível desportivo.

“Se algo merece um justo e unânime reconhecimento é sem dúvida o notável trabalho realizado por Fernando Gomes e a sua equipa à frente da Federação Portuguesa de Futebol.”

“O rigor e a profissionalização da sua estrutura, a isenção que tem pautado a sua relação com os clubes, os extraordinários e inéditos resultados desportivos obtidos pelas diferentes seleções, desde os mais consagrados títulos de Campeões Europeus e vencedores das Taças das Nações, passando pelas conquistas e troféus conquistados nos escalões mais jovens, Futsal ou Futebol de Praia, pela expansão do futebol feminino, conciliando tudo isso com a capacidade de reforço das infraestruturas de que é melhor exemplo a construção da Cidade do Futebol e iniciativas de promoção da modalidade focada nos mais variados escalões competitivos, como se comprova com o recente lançamento do Canal 11, são marcas indiscutíveis da qualidade do trabalho realizado e que merece sem qualquer tipo de reservas apoio e continuidade assegurada”, referiu Vieira.

O presidente da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), Fernando Gomes, vai recandidatar-se à liderança do organismo em 2020, para o mandato até 2024, anunciou o líder federativo, através de uma declaração enviada à agência Lusa.