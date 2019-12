Sérgio Vieira "não é mágico", mas está a acordar o gigante algarvio

Sérgio Vieira, treinador do Farense, coloca água na fervura da subida de divisão. O clube algarvio comanda a II Liga, com mais dois pontos que o Nacional da Madeira e mais dez que Leixões e Varzim, que partilham a terceira posição.

Em entrevista a Bola Branca, o técnico de 36 anos rejeita fazer contas antecipadas, muito menos entrar em supostos festejos. O campeonato é uma maratona e a temporada de 2019/20 tem sido bastante difícil, defende. Ainda assim, Vieira admite que a temporada no São Luís está a correr bem, em comparação com a última, em Famalicão, de onde saiu sem concluir o trabalho.

"Realmente, este ano, está a ser um trabalho mais perfeito do que o anterior, porque estamos no primeiro lugar. Quando no início da época muita gente nem falava no Farense. Quando sabemos as dificuldades que passamos, temos superado", começa por adiantar o treinador natural de Póvoa de Lanhoso, para quem é impossível dizer nesta altura se mora na Madeira o principal concorrente dos algarvios à subida de divisão.

"Já tivemos o Covilhã próximo, temos equipas muito equilibradas, com estruturas de I Liga, preparadas para este campeonato. E nós não somos mágicos e eu não sou mágico para adivinhar se vai ser o Nacional. Estamos focados apenas em nós", sustenta.



Após 14 épocas no primeiro escalão, o Farense iniciou a sua queda vertiginosa em 2002 que só parou na "estaca zero".

Seguiu-se uma "travessia do deserto" que pode terminar esta temporada, com vários treinadores e presidentes depois. João Rodrigues, empresário da "terra", é hoje o líder da SAD farense, com um só objetivo: devolver o histórico emblema da capital do Algarve ao convívio dos grandes do futebol nacional. A seu lado, André Geraldes, ex-braço direito de Bruno de Carvalho no Sporting.



Sérgio Vieira, o treinador com passagens por Famalicão, Moreirense ou Brasil, foi o homem escolhido para protagonizar o projecto, sustentado, de regresso à I Liga. Na cidade, a possível celebração no final da época é tema de conversa diária, mas Vieira prefere destacar o trabalho mais abrangente que está a ser feito no clube.

"O clube desceu aos distritais, acabou, e as pessoas apaixonadas pelo Farense sabem que sofreram muito nesses momentos. Então, tudo o que seja evolução, de uma forma sustentada, é muito positivo para eles. Sabem que o clube está no caminho certo. Agora, a cereja no topo do bolo será realmente regressar à elite do futebol português. E isso, podem ter a certeza que podem contar com todos, internamente, determinados em alcançar esse objectivo", finaliza.