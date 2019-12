Salvador explica contratação de Rúben Amorim

António Salvador, presidente do Sporting de Braga, deixa elogios à qualidade de Rúben Amorim como treinador e explicou os motivos pela sua promoção da equipa B para a principal.

"Este é o dia de Rúben Amorim. Ele chega ao cargo porque tem conhecimento e capacidade para o assumir, e será mais um dos grandes treinadores que o Braga projeta para o futebol internacional. Se o escolhemos neste momento é porque sentimos que é preciso dar resposta a três objetivos que sempre nos orientaram: ganhar, praticar bom futebol e valorizar jogadores da nossa formação", explica.

O responsável máximo pela SAD do clube arsenalista assume o descontentamento com a posição do clube na tabela.

"Sabemos ao lugar onde pertencemos, é lá que queremos estar e vamos estar. Temos de fazer mais e melhor. Compreendo o clube que somos hoje, sem nunca perder a cidade desportiva como referência, numa visão integrada indispensável para o crescimento que o Braga ambiciona.", diz.

Rúben Amorim, que passou pelo Braga enquanto jogador, interpreta a filosofia do clube minhoto, segundo Salvador: "Um espírito e mentalidade que ele conhece e interpreta como poucos. Não julgamos nenhum funcionário pela sua idade, mas pelo valor e vontade em prol do crescimento do clube".

Sobre o sonho assumido de ser campeão em 2021, Salvador admite que "nunca se tratou de um objetivo", mas sim de um sonho que continua vivo.

"Disse que gostaria de ser campeão, mas não foi uma promessa. É um desejo e um sentimento que tenho. As coisas tornam-se cada vez mais difíceis, com a diferença tão grande de recursos financeiros para os três clubes. O futebol português não é tão competitivo como deveria ser, mas não desistimos de um sonho que todos os bracarenses têm", acrescebta.

Resposta à ANTF



A Associação de Treinadores deixou duras críticas à SAD do Braga por ter escolhido Rúben Amorim, sem as habilitações necessárias para desempenhar a função na I Liga. Salvador lamenta as críticas e recorda o passado do clube minhoto a lançar treinadores nacionais.

"É injusto, porque somos o clube que mais valorizou o treinador português. Jesualdo, Jesus, Domingos, Leonardo Jardim, José Peseiro, Sérgio Conceição, Paulo Fonseca, Abel Ferreira. Todos sairam com valorização enorme", diz.

Salvador diz que o período de formação de um treinador é demasiado longo e aponta para a falta de qualidade na nova geração de técnicos portugueses.

"Estamos perante um défice de treinadores de qualidade com a tal documentação. É um problema que deve ser debatido. Os bons treinadores estão todos lá fora. Tivemos um treinador que ganhou a Youth League e teve de ir para o estrangeiro porque não tinha o quarto nível. Não se pode esperar oito ano para se tirar um curso. Isso deve ser discutido", explica.

Agradecimento a Sá Pinto



António Salvador não explicou em concreto os motivos para o despedimento de Sá Pinto, mas deixou um agradecimento ao agora ex-treinador do clube minhoto.

"Queria agradecer pelo trabalho desenvolvido. Para ser treinador deste clube é preciso assentar em três pilares: ganhar, praticar bom futebol e valorizar os jogadores. É isso que entendemos que o Rúben tem e vai ter no futuro", remata.