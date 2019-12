Rúben Amorim é o 17º treinador nos 17 anos da era António Salvador

Rúben Amorim é o 17º treinador da era António Salvador como presidente do Sporting de Braga, que cumpre a sua 17ª época completa à frente do clube minhoto.

O treinador de 34 anos será apresentado esta sexta-feira, às 12h30, depois de ter cumprido duas temporadas no clube, enquanto jogador. O técnico é promovido da equipa B, onde começou a temporada.

Para o elevado número contribuem as curtas passagens de diversos treinadores, que contaram com pouco sucesso à frente do clube: Carlos Carvalhal, em 2006, Rogério Gonçalves, em 2006/07, Jorge Costa, em 2006/07 e 2007/08, Manuel Machado, em 2007/08, Jorge Paixão, em 2013/14, e Jorge Simão, em 2016/2017.

António Caldas, em 2007/08, apenas terminou a temporada como interino, depois da saída de Manuel Machado.

Em 17 temporadas, apenas três treinadores mantiveram-se, pelo menos, duas épocas consecutivas completas na liderança do clube: Jesualdo Ferreira, Domingos Paciência e Abel Ferreira.

Os treinadores da era Salvador

2003/04 - Jesualdo Ferreira

2004/05 - Jesualdo Ferreira

2005/06 - Jesualdo Ferreira

2006/07 - Carlos Carvalhal/Rogério Gonçalves/Jorge Costa

2007/08 - Jorge Costa/Manuel Machado/António Caldas

2008/09 - Jorge Jesus

2009/10 - Domingos Paciência

2010/11 - Domingos Paciência

2011/12 - Leonardo Jardim

2012/13 - José Peseiro

2013/14 - Jorge Paixão/Jesualdo Ferreira

2014/15 - Sérgio Conceição

2015/16 - Paulo Fonseca

2016/17 - José Peseiro/Jorge Simão/Abel Ferreira

2017/18 - Abel Ferreira

2018/19 - Abel Ferreira

2019/20 - Ricardo Sá Pinto/Rúben Amorim