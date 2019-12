Presidente do Vitória de Setúbal agredido

O presidente do Vitória de Setúbal, Vítor Hugo Valente, terá sido agredido, esta quinta-feira, no centro da cidade sadina, de acordo com o "Correio da Manhã".

Segundo a publicação, o representante máximo do clube vitoriano foi alegadamente agredido "a murro e pontapé" por um empresário, que reclamava o pagamento de uma dívida. Vítor Hugo Valente dirigiu-se para o hospital e deverá apresentar queixa nos próximos dias.

O alegado ataque surge na sequência das acusações de alegadas irregularidades na celebração de contratos, que o presidente recusou, em conferência de imprensa.

"Não fomos contactados nem pela Polícia Judiciária nem por nenhuma outra entidade. A informação que está nestes três dossiês está na contabilidade e nos computadores do Vitória e dos revisores oficiais de contas. Se alguém chegar cá com ordens e poder para isso, pega nisto, analisa, vê a entrada e saída do dinheiro. Connosco está à vontade, porque temos aqui as provas", referiu.