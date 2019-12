"É um papel". Rúben Amorim responde à polémica sobre habilitações

Rúben Amorim foi apresentado, esta sexta-feira, como treinador do Sporting de Braga, e respondeu à polémica em torno das suas habilitações como treinador. O jovem técnico destaca a sua experiência como jogadores e o que já mostrou como treinador, no Casa Pia e equipa B do clube minhoto.

"Não tenho um conhecimento profundo da polémica porque tenho muito para fazer. Entendo as críticas, mas tenho de fazer o meu trabalho, é o meu foco. É um papel, e eu passei a vida a jogar, fiz todas as posições, tive lesões, processos disciplinares. Passei por tudo. E já mostrei a minha maneira de ser em decisões como treinador", disse, em conferência de imprensa.

O técnico agradeceu a confiança da direção, na pessoa do presidente António Salvador, que esteve presente na conferência, e afirma a vontade de criar uma identifade no clube, transversal em todos os escalões.

"É o início de um ciclo novo, que vai para além de uma simples mudança de treinador. Queremos criar uma identidade, da cidade, do clube, que reflita a cidade, o clube e o seu crescimento", disse.

Amorim não traça novos objetivos para a época, mas aponta para a conquista da primeira vitória na próxima jornada, frente ao Belenenses: "A primeira prioridade é vencer o Belenenses, é importante começar o ciclo com uma vitória. Não vou falar de objetivos, o clube já tem o objetivo de vencer as competições. Não é preciso bater na mesma tecla, os objetivos estão definidos desde o início da época".

Sem uma temporada completa como treinador principal, Rúben Amorim fala sobre os treinadores com quem trabalhou, enquanto jogador.

"Tirei um pouco de cada um. Tirei muito do Jorge Jesus, porque tive muitos anos com ele, foram sete anos. Ficou alguma coisa, a exigência principalmente. Tive outros, como o Leonardo Jardim, José Peseiro, Paulo Bento, Carlos Queiroz, muitos professores, mas também criei uma ideia minha".