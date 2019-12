Costinha vai trocar o Desportivo de Chaves pelo Santa Clara

O Desportivo de Chaves anunciou a saída do médio Costinha, que vai regressar à I Liga e assinar pelo Santa Clara, sabe Bola Branca.

O jogador de 27 anos viaja amanhã para os Açores, dia em que também deverá ser anunciado oficialmente como reforço da equipa de João Henriques.

Costinha chegou ao Chaves precisamente na janela de transferências de janeiro da última temporada. Realizou 14 jogos e ficou com o clube na II Liga, após confirmada a descida de divisão. Esta temporada, apontou um golo em 13 jogos. Costinha já não foi opção não primeiro jogo de César Peixoto, contra o FC Porto, e também já não será opção neste fim-de-semana, contra o Vilafranquense.

O Chaves, que ficará com uma percentagem do passe do jogador, já anunciou a saída, em comunicado, e agradeceu "todo o empenho e profissionalismo que sempre empregou ao serviço do Desportivo e desejamos-lhe os maiores felicidades no seu novo projeto".

Costinha está assim de regresso à I Liga, competição na qual já leva mais de 100 jogos realizados, maioritariamente ao serviço do Vitória de Setúbal, entre 2015 e 2019. Antes, passou pelo Lusitano Vildemoinhos, Fredericia, na Dinamarca, Tocha e Sertanense. Na formação, representou o FC Porto e Académica.