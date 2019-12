Carlos Carvalhal vai continuar no Rio Ave

Carlos Carvalhal vai continuar a ser treinador do Rio Ave. A decisão foi anunciada pelo próprio em conferência de imprensa, no Estádio dos Arcos.

O treinador afirmou que iria pedir a demissão após a eliminação na fase de grupos da Taça da Liga, na derrota por 1-0, em casa, contra o Gil Vicente. Com diversas queixas em relação à arbitragem, o técnico disse que não queria continuar no futebol português.



"Confesso que senti a maior frustração da minha vida, mas depois de ter conversado com o presidente, estamos mais motivados do que nunca para cumprir o nosso vínculo. Mantenho o que disse e espero que, a partir de agora, haja futebol", disse.

No entanto, o técnico reafirma a desilusão por falhar o acesso à 'final-four' da Taça da Liga, que era um dos objetivos do clube quando decidiu regressar a Portugal para assinar pelo Rio Ave.

"Fomos colocados fora da competição e o Rio Ave sentiu-se traído no seu objetivo. Foi-nos retirado algo e isso motivou a minha reação. Disse a quente e digo a frio: retiraram-nos da final four da Taça da Liga. Não sei se foi a arbitragem que nos tirou da final four ou algo mais forte, não me compete a mim falar disso. Em função do que falamos no início da época, a única coisa que eu achei de deveria fazer era sair. Se não conseguimos atingir os nossos objetivos, não estou aqui a fazer nada", explicou.