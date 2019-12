Vidal apresenta queixa contra o Barcelona

Arturo Vidal, médio do Barcelona, apresentou, esta sexta-feira, uma queixa contra o próprio clube.

O internacional chileno fez queixa junto do conselho disciplinar da liga espanhola e da associação de futebolistas espanhóis.

A informação está a ser avançada pelo jornal ABC.

O jogador queixa-se da falta do pagamento de 2,4 milhões de euros, referente a objetivos.

O ABC acrescenta que a direção do clube catalão considera que o erro é do jogador, que terá interpretado mal o contrato com o clube.

Esta época no Barça, Vidal já participou em 19 jogos e fez cinco golos.