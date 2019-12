O treinador Jorge Jesus vai ser condecorado pelo Presidente da República na próxima segunda-feira, dia 30 de dezembro.

A cerimónia está marcada para as 17h00, no Palácio de Belém.

O técnico do Flamengo vai receber a Ordem do Infante D. Henrique.

Jesus foi campeão do Brasileirão e conquistou a Libertadores no comando técnico do Flamengo.