Hélio e a conquista da Taça do Golfo. "Feito inédito e grandioso"

Hélio Sousa, selecionador do Bahrain, mostrou-se realizado após a conquista da Taça do Golfo, conquistada no início do mês, frente à Arábia Saudita, na final.

"Ganhar este troféu era um desejo de sempre do Bahrain e conseguimos. É um feito inédito, grandioso, algo que nos deixa muito satisfeitos e realizados até ao momento", começa por contar a Bola Branca.



Aos 50 anos, Hélio Sousa terminou um ciclo de quase uma década nas seleções jovens de Portugal para assumir uma seleção principal e reconhece a realidade totalmente diferente que está a experienciar no Bahrain, com uma liga semi-profissional.

"São realidades diferentes de Portugal. Os jogadores são semi-profissionais, existem 19 clubes, pelo que o campo de escolha resume-se a 600 jogadores, o que é muito limitativo. No entanto, existe qualidade e um compromisso enorme dos jogadores quanto às ideias que fomos propondo a cada treino e existe capacidade de superação, o que nos coloca a cada momento na condição de vencer o jogo", explica.

Objetivos

Hélio Sousa traçou ainda os objetivos a médio e longo prazo para a seleção: "Assinei um contrato de dois anos. É este o nosso projeto e nada me motiva mais neste momento. O meu futuro imediato passa por honrar o compromisso que assumi com a Federação de Futebol do Bahrein e estar, como até aqui, a preparar a qualificação para o Mundial 2022 para conseguirmos estar na fase seguinte. Se não conseguirmos, teremos a qualificação para a Taça da Ásia de 2023"