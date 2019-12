Ex-Benfica Funes Mori marca pontapé de bicicleta na final do campeonato mexicano

Rogelio Funes Mori, antigo ponta-de-lança do Benfica e agora ao serviço do Monterrey, decidiu a primeira mão da final do campeonato mexicano com um golo de pontapé de bicicleta, aos 92 minutos, contra o Club América.

O jogo parecia que iria ficar empatado, em casa do Monterrey, quando Funes Mori marcou um fantástico golo de pontapé de bicicleta, dentro da área.

Hoje com 28 anos, Funes Mori teve uma passagem discreta pelas águias. Assinou, proveniente do River Plate, em 2013/14, e não marcou qualquer golo em cinco jogos. Na equipa B, apontou 13 tentos certeiros em 12 jogos, antes de rumar à Turquia, ao Eskisehirspor. Está no Monterrey desde 2015.

Veja o golo: