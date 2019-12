Número de beneficiários da tarifa social de eletricidade é o mais baixo dos últimos três anos

Do segundo para o terceiro trimestre do ano foi registada uma queda de 20 mil beneficiários da tarifa social de energia elétrica.

Por distritos, Lisboa lidera com mais de 150 mil famílias na tarifa social de energia elétrica, seguida do Porto com 145 mil, Braga e Setúbal com mais de 60 mil, indica a DGEG.

Em relação à tarifa social de gás natural, em setembro havia 32.239 beneficiários em Portugal, o valor mais baixo desde setembro de 2017.

Lisboa é o distrito em que mais famílias aderiram à tarifa social de gás natural, com mais de dez mil registos, seguida do Porto e Setúbal.

A tarifa social é um apoio social que consiste num desconto na tarifa de acesso às redes de eletricidade em baixa tensão ou de gás natural em baixa pressão.