Finanças anunciam excedente orçamental de 546 milhões de euros

A execução orçamental registou um excedente de 546 milhões de euros até novembro, de acordo com os dados divulgados esta sexta-feira pelo Ministério das Finanças.



Trata-se de uma melhoria de 1.131 milhões de euros em comparação com o ano anterior.

Para este resultou contribui um crescimento da receita de 4,5% e da despesa de 3%, tendo a despesa primária crescido 3,7%, indica o gabinete do ministro Mário Centeno.

“O saldo até novembro ainda não reflete o pagamento do subsídio de Natal dos pensionistas, que ocorre em dezembro, e a sua evolução em contabilidade pública beneficia de efeitos sem impacto no apuramento em contas nacionais bem como de operações com efeito negativo apenas em contas nacionais no valor de 786 ME”, refere o comunicado.

O ministro das Finanças, Mário Centeno, prevê um défice de 0,1% no final de 2019.

Mais receita fiscal e contribuições para a Segurança Social

A receita fiscal cresceu 3,7% até novembro, com destaque para o aumento do IVA em 6,4%.

“A forte dinâmica da receita é assim essencialmente justificada pelo bom desempenho da economia”, referem as Finanças.

O comportamento “muito favorável” do mercado de trabalho teve impacto direto nas contribuições para a Segurança Social, que atingiram “o valor mais elevado dos últimos anos, crescendo 8,7% até novembro”.

Ainda de acordo com o Ministério das Finanças, a despesa com salários dos funcionários públicos aumentou 4,7%, devido ao descongelamento faseado das carreiras iniciado no ano passado.



"Para o aumento das despesas com pessoal destaca-se o crescimento muito significativo na despesa com salários de médicos e enfermeiros (5,9%) e de professores (3,7%)", refere o comunicado.