Da saúde aos transportes: 15 preços que vão mexer com a sua carteira em 2020

Transportes, rendas e telecomunicações estão entre os bens e serviços cujo preço vai aumentar em 2020. A eletricidade deverá voltar a descer no mercado regulado, a par das consultas em centros de saúde, devido à eliminação faseada das taxas moderadoras. O imposto “coca-cola”, sobre bebidas açucaradas, volta a aumentar e o tabaco aquecido passa a ter um artigo específico no Código dos Impostos Especiais de Consumo. Já o preço do pão pode subir e os plásticos de utilização única começam a pagar imposto.



Transportes aumentam em 2020

A Autoridade da Mobilidade e dos Transportes (AMT) anunciou em outubro que os preços dos transportes públicos de passageiros irão aumentar 0,38% em 2020, abaixo dos 1,14% estipulados para 2019.

As Áreas Metropolitanas de Lisboa e do Porto sinalizaram já a intenção de manter os preços dos passes. Porém, os passes do Oeste para Lisboa vão ficar mais baratos e devem baixar para 70 euros para utentes de Alenquer, Arruda dos Vinhos, Sobral de Monte Agraço e Torres Vedras, e para 80 euros dos restantes concelhos.

Selo do carro mais caro

No próximo ano, o Imposto Único de Circulação (IUC) fica mais caro. O Orçamento do Estado para 2020 ditou uma atualização das taxas ao nível da inflação, ou seja, na ordem dos 0,3%.

Por exemplo, os veículos com matrícula portuguesa a partir de julho de 2007 sofrem um aumento que, associado à componente ambiental, promove um ligeiro aumento. No patamar mais alto, para mais de 2.500 cc, a subida passa de 402,02€ em 2019 para 403,23€ em 2020.

Inspeções automóveis sobem marginalmente

Os preços das inspeções técnicas a veículos rodoviários sobem, sendo atualizados de acordo com a “taxa de inflação medida pelo índice de preços no consumidor”, fixada em 0,25%.

Ou seja, a inspeção a um ligeiro sobe de 31,43 para 31,51 euros e a dos pesados passa de 47,02 para 47,14 euros. A inspeção mais cara, a extraordinária, aproxima dos 110 euros: passa de 109,70 para 109,97 euros.

Preço das portagens mantém-se

Depois de três anos consecutivos de subidas, o preço das portagens irá manter-se inalterado. O INE confirmou em outubro de 2019 uma taxa de inflação homóloga, excluindo habitação, no continente, de -0,13%.

Mantém-se agravamento do imposto de 500 euros sobre veículos a gasóleo

Os veículos ligeiros a gasóleo novos continuam sujeitos a um "agravamento de 500 euros no total do ISV - Imposto sobre Veículos a pagar". De acordo com a proposta de lei, esse valor é reduzido para 250 euros" relativamente a alguns veículos ligeiros de mercadorias. Como forma de desincentivo à manutenção em circulação de veículos a gasóleo e de promoção da mobilidade sustentável" a manutenção do "Adicional de Imposto Único de Circulação, aplicável sobre os veículos a gasóleo enquadráveis nas categorias A e B (em vigor desde o OE 2014)".

Consultas mais baratas

O Governo vai eliminar as taxas moderadoras nas consultas nos centros de saúde, mas de forma faseada.

“No cumprimento da nova Lei de Bases da Saúde, o Governo procederá à eliminação faseada da cobrança de taxas moderadoras em consultas nos CSP (Cuidados de Saúde Primários)”, lê-se no relatório que acompanha a proposta de Orçamento do Estado 2020.

Para quem não beneficia de isenção, as taxas moderadoras rondam os 4,50 euros nos centros de saúde. As consultas de especialidade num hospital do Serviço Nacional de Saúde têm um custo de sete euros.

Rendas aumentam

Divulgado pelo INE (Instituto Nacional de Estatística) no início de outubro, o coeficiente de atualização anual das rendas deverá aumentar 0,51%, menos do que em 2019 (o aumento foi de 1,15%). Este valor ainda está longe da atualização de cerca de 3% verificada em 2012 e 2013.

Telecomunicações podem registar subidas

A Meo e a Nos admitem atualizar os tarifários no próximo ano, mas a Nowo e a Vodafone Portugal não têm intenções de fazer alterações nos preços.

No que diz respeito à Meo, haverá uma “atualização de preços em tarifários/pacotes de mensalidade, com efeitos a 1 de janeiro de 2020, de acordo com o previsto contratualmente”, disse fonte oficial da Altice Portugal ao Jornal de Negócios, no início de dezembro. O aumento será calculado com base no Índice de Preços do Consumidor, publicado anualmente pelo Instituto Nacional de Estatística (INE), “no valor mínimo de 50 cêntimos, com IVA incluído”.

Também haverá subidas para os clientes da Nos. No início do ano “os preços de alguns serviços serão atualizados, conforme previsto nas condições de serviço, em 1% que corresponde à última taxa de inflação nacional anual publicada pelo INE”, segundo fonte oficial da empresa.

Já a Nowo e a Vodafone Portugal garantiram não aumentar os preços no próximo ano. A atualização acontece depois das operadoras terem estado praticamente dois anos sem alterar os preços.