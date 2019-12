Hélio Sousa não vê o Sporting como candidato ao título

Hélio Sousa, selecionador do Barhain, faz uma análise ao campeonato português. O ex-seleccionador dos sub-20 portugueses vê no Benfica e no FC Porto os candidatos ao título, e uma luta grande pelos lugares europeus e pela manutenção na I Liga.

"As equipas que à partida têm mais capacidade de lutar pelo título estão a faze-lo, o Benfica e FC Porto. O Sporting pode conseguir buscar o terceiro, mas daí para baixo há um equilíbrio muito grande com um Guimarães, Famalicão e Braga mais perto dos lugares europeus e sem grandes problemas para lutar pela manutenção. Mas no ano passado havia um lote forte que podia chegar a este grupo e que agora poderão ter que lutar pela manutenção. Isso vai dar condições ao campeonato e essas equipas podem ser decisivas no campeonato", explica, a Bola Branca.

O antigo jogador, que fez toda a carreira no Vitória de Setúbal, elogiou a temporada tranquila que os sadinos estão a fazer: "O meu Vitória está a conseguir ter estabilidade e está numa posição bastante boa neste momento, onde há um equilíbrio grande em muitas das equipas".

Seleção principal é temida

Hélio Sousa esteve quase 10 anos na Federação e deixa um grande elogio ao trabalho feito pela FPF na seleção principal, que elevou consideravelmente o seu estatuto nos últimos anos.

"O estatuto que Portugal ganhou, com todo o trabalho desenvolvido pela FPF sob a liderança do Fernando Santos, é fantástico. Qualquer equipa da Europa tem receio de nos enfrentar, porque sabe que pode perder e isso é uma conquista enorme obtida nestes últimos anos. Somos os campeões em título e vamos fazer jus a esse título e à qualidade do jogador e do futebol português. Temos todas as condições para estar na fase seguinte da competição, mas será muito difícil, como o é sempre, mesmo com equipas mais acessiveis. Projetam-se grandes jogos, espetáculos fantásticos e esperemos que Portugal saia vencedor no fim, até porque temos todas as condições para o fazer", diz.

Cristiano Ronaldo continua a merecer os maiores elogios de Hélio Sousa, um jogador que, apesar da idade, continua a surpreender.

"Todos os momentos podemos esperar coisas fantásticas. Continua a ser um jogador fantástico com uma capacidade enorme de trabalho e de se preparar para cada momento competitivo. Certamente vai estar no topo. Quando o fim se aproxima, certamente que a idade não perdoa, mas será sempre até ao fim com uma qualidade suprema, com uma capacidade extraordinária e será sempre uma mais valia para Portugal", diz.

Para além do capitão da seleção, Hélio destaca a qualidade do grupo e aponta para João Félix e Bernardo Silva como novas referências no ataque da seleção.

"Felizmente temos um grupo fantástico. O João é mais uma das gerações recentes do futebol português que têm chegado e ajudado os jogadores de topo que já estão há muitos anos na nossa seleção a continuarmos a ter uma seleção fantástica. O João é mais um deles com condições extraordinárias para continuar a evoluir. Está no início de um processo onde pode atingir coisas extraordinárias juntamente com muitos outros, como por exemplo o Bernardo ter sido uma das referências essenciais da nossa seleção", termina.