Benfica tenta Bruno Guimarães

Bruno Guimarães, um dos melhores médios do campeonato brasileiro, está nos planos do Benfica para reforçar a equipa encarnada em janeiro.

Em serviço especial para Bola Branca, o jornalista brasileiro Bruno Andrade, do Goal.com, destaca a qualidade de passe e a inteligência tática de Bruno Guimarães.

“O Bruno Guimarães já há dois anos que tem sido um dos principais jogadores do futebol brasileiro. Em 2019 não jogou ao nível de 2018 mas, ainda assim, foi importante. Pode cumprir a posição de ‘6’, mas a sua principal qualidade é atuar como ‘8’. Sabe segurar muito bem a bola, tem intensidade, rapidez, passe vertical, é um jogador inteligente”, disse.

Quando o Atlético Madrid contratou o lateral-esquerdo Renan Lodi ao Atlético Paranaense garantiu a prioridade na compra do passe de Bruno Guimarães por 30 milhões de euros. No entanto, o Atlético Madrid está a contas com o fair-play financeiro e, neste momento, não tem disponibilidade financeira para acionar o direito de preferência.

Bruno Andrade considera que Bruno Guimarães está pronto para o futebol europeu.

“Já tem passagens pela seleção pré-olímpica, tem sido observado pela seleção principal e está pronto [para a Europa]. Foi eleito a revelação do Brasileirão no ano passado e este ano esteve no 11 ideal do Brasileirão. Tem uma regularidade muito forte”, acrescenta o jornalista brasileiro.

O Atlético Paranaense quer 20 milhões de euros, o valor de mercado do jogador de 22 anos.

Esta época, Bruno Guimarães fez 43 jogos e cinco golos pelo clube de Curitiba. Foi eleito para o onze ideal do Brasileirão.