Ministério da Cultura sem agenda para receber Orquestra Filarmónica impedida de se candidatar a apoio

Os concursos de atribuição de subsídios às artes estão longe de serem consensuais. Mesmo depois da alteração das regras, continua a haver contestação. É o caso da Orquestra Filarmónica Portuguesa que nasceu em 2016. Com três anos de vida, e centenas de concertos pelo país – de Faro, a Bragança – estão impedidos de se candidatarem aos concursos. O lamento e a perplexidade surgem na voz do maestro.

Osvaldo Ferreira já dirigiu orquestras como a Filarmónica de São Petersburgo ou a de Praga, foi diretor artístico da Orquestra do Algarve e do Teatro Municipal de Faro. Já foi assistente de Claudio Abbado e laureado no concurso Sergei Prokofiev, na Rússia. O maestro criou em 2016 a Orquestra Filarmónica Portuguesa e lamenta, passados 3 anos, não poder ter acesso aos concursos de apoios da Direção Geral das Artes.

Em entrevista à Renascença fala mesmo em “alguma dor porque ao fim de quase quatro anos” não serem “reconhecidos por parte do Estado pelo trabalho”. Em causa está “uma lei que diz que uma associação, só ao fim de quatro anos, é que se pode candidatar”. Osvaldo Ferreira classifica a regra como “a coisa mais profundamente injusta que pode haver”. Para este profissional com provas dadas, a sua carreira deveria ser suficiente para falar por si.

A Filarmónica Portuguesa é a orquestra residente do Altice Arena em Lisboa, e tem-se apresentado nos últimos anos um pouco por todo o país em concertos sinfónicos, de câmara e de ópera.

Revoltado por não poder ter acesso aos concursos de apoio, o maestro Osvaldo Ferreira questiona a regra que impede candidaturas a quem não tenha quatro anos de trabalho. Este dirigente dá um exemplo: “Se a Maria João Pires criar uma associação hoje, tem de ficar sentadinha numa cadeirinha ou num banco de pedra há espera quatro anos? Depois de tudo o que já fez?! Ou a Olga Roriz?

Maestro pede reunião com ministra

Visivelmente transtornado com esta situação, Osvaldo Ferreira lembra, contudo, que a Filarmónica já concorreu, uma vez, ao apoio às artes num dos concursos onde as regras são diferentes. “Fizemos uma candidatura aos pontuais. Em não sei quantas candidaturas conseguimos não ser os últimos. Fomos os penúltimos! Nota artística, máxima! O resto, uma palhaçada! Inventaram todas as desculpas para nos porem cá em baixo” afirma o maestro. Osvaldo Ferreira vai mais longe nas críticas e revela que foram ver quem constituía o júri do concurso e é categórico: “Isto tem de ser dito claramente e sem medo, ninguém era do campo da música e ninguém fazia a menor ideia do que estavam a avaliar!”

A perplexidade do maestro já o levou a pedir uma reunião à Ministra da Cultura Graça Fonseca. A resposta veio por e-mail: “Um primeiro parágrafo maravilhoso a dizer que a orquestra está a fazer um trabalho extraordinário. E a segunda parte é a dizer que não têm agenda para nos receber e nem nos dizem quando!”

Indignado, Osvaldo Ferreira lembra que tem um “conjunto de ideias e sugestões” para melhorar os concursos. “Não chega criticar”, diz o maestro que aponta críticas ao executivo socialista. “Num Governo como o de António Costa em que a chave de tudo é o diálogo, nós estamos fora de qualquer diálogo no que toca à parte da música”.

No que toca a apoio às artes, Osvaldo Ferreira defende subsídios para quem dá provas e um “acompanhamento da Direção Geral das Artes ao trabalho que está a ser feito”, porque diz, “não chega as pessoas darem todas as mãos e irem em grandes desfiles pedirem dinheiro” sublinha o maestro da Orquestra Filarmónica que se apresenta de 2 a 5 de janeiro em quatro concertos de ano novo nas cidades de Olhão, Portimão, Santarém e Lisboa.