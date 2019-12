Sporting "tem de ganhar o clássico" contra o FC Porto, diz Bruno Fernandes

Bruno Fernandes, capitão do Sporting, reconhece que os leões estão sem margem de manobra para perder mais pontos no campeonato. Nesse sentido, Bruno reconhece que é obrigatório vencer o FC Porto na próxima jornada do campeonato.

"Todos os jogos daqui para a frente são de tudo ou não. Temos de ser realistas, a diferença pontual é muito grande e já não temos margem de erro. O FC Porto também já está a quatro pontos e também não tem margem. Não nos resta outra opção a não ser ter de ganhar o clássico", disse, ao "Record".

O Sporting soma 26 pontos, menos 13 do que o líder Benfica e a 9 do FC Porto. Bruno diz que a equipa continua a alimentar o sonho de poderem ser campeões.

"Há que alimentar sempre essa esperança. Daqui para a frente temos de olhar para cima e recuperar pontos ao FC Porto e Benfica", acrescenta.