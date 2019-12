Caso Alcochete. Jesus vai testemunhar por videoconferência

Jorge Jesus vai testemunhar por videoconferência no julgamento do caso de Alcochete, após o Tribunal de Almada ter autorizado o pedido do antigo treinador do Sporting.

O advogado do atual treinador do Flamengo pediu para que a sua audiência, marcara para dia 7 de janeiro, às 14h00, seja feita através de videoconferência, "salvaguardando a hipótese de, por motivos profissionais, na data agendada não se encontrar em Portugal".

O pedido foi aceite e Jesus vai prestar declarações sobre o incidente de dia 15 de maio de 2018 por videoconferência, como fizeram todos os jogadores envolvidos no caso e que foram ouvidos até à data.

"Defiro o requerido, em conformidade com o parecer do magistrado do Ministério Público, autorizando a inquirição de Jorge Fernando Pinheiro de Jesus através de telecomunicação em tempo real, a partir do palácio da Justiça de Almada, ou via 'Skype', se se encontrar ausente no estrangeiro, facto que deve confirmar nos autos com a antecedência suficiente, indicando as referências de contacto necessárias à realização da diligência", pode ler-se na decisão do tribunal.

No entanto, o coletivo de juízes pode pedir a presença de Jesus na sala de audências, caso seja "essencial à descoberta da verdade".

O julgamento, que arrancou no dia 18 de novembro, vai ser retomado a 6 de janeiro, com as audências de Márcio Sampaio, preparador físico, André Pinto e Rui Patrício, antigos jogadores dos leões.

O processo pertence ao Tribunal de Almada, mas por "questões de logística e de segurança" o julgamento está a realizar-se no Tribunal de Monsanto, em Lisboa.

A acusação do Ministério Público (MP), assinada pela procuradora Cândida Vilar, conta que, em 15 de maio de 2018, a equipa de futebol do Sporting foi atacada na Academia do clube, em Alcochete, distrito de Setúbal, por elementos do grupo organizado de adeptos da claque Juventude Leonina e do subgrupo Casuais (Casuals), que agrediram técnicos, jogadores e staff.

O antigo presidente do Sporting Bruno de Carvalho, Nuno Mendes 'Mustafá' e Bruno Jacinto, ex-oficial de ligação aos adeptos, estão acusados, como autores morais, de 40 crimes de ameaça agravada, de 19 crimes de ofensa à integridade física qualificada e de 38 crimes de sequestro, todos estes (97 crimes) classificados como terrorismo.

Os três arguidos respondem ainda por um crime de detenção de arma proibida agravado e Mustafá também por um crime de tráfico de estupefacientes.

A acusação considera que os 41 arguidos que se deslocaram à Academia agiram mediante um plano "previamente traçado" e cumpriram os objetivos de "criar um clima de medo e terror" junto de jogadores e equipa técnica, de agredi-los com tochas, cintos, paus e bastões e de "privar os ofendidos de liberdade" enquanto decorriam as agressões.