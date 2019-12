Bruno Fernandes não promete ficar no Sporting para além de janeiro

Bruno Fernandes, capitão do Sporting, não consegue prometer que ficará no clube após o mercado de transferências de janeiro, mas recorda que há poucos clubes dispostos a pagar os 70M que a SAD do Sporting exige para permitir a saída.

"É impossível garantir isso. Janeiro normalmente não traz grandes transferências e todos sabem que para me levar a quantia é grande e não há muitos clubes dispostos", disse, ao "Record".

O médio recebeu abordagens de diversos clubes no verão, mas confirma que apenas negociou com o Tottenham.

"No verão achei que poderia sair, acreditei que era um bom momento. Fiz a melhor época da minha carreira até hoje e depois da Liga das Nações havia muitos contatos, principalmente do Tottenham. Foi o clube que mais me quis e o único com o qual aceitei falar, porque houve outros cujo projeto não era de acordo com as minhas expetativas. O Tottenham enquadrava-se em tudo o que queria naquele momento", explica.

A saída de Pochettino e entrada de José Mourinho no clube pode ter ditado o fim do namoro entre os "Spurs" e o Sporting: "Não sei qual foi o budget que deram ao mister Mourinho, nem estou a par do que quer, mas a verdade é que o interesse do Tottenham era o interesse do treinador que já não está lá".

Bruno Fernandes admite que o Sporting recebeu contactos de clubes "franceses, outros ingleses, espanhóis e chineses", sem referir os nomes dos clubes.

Real Madrid foi opção real

O médio, que cumpre a terceira época no Sporting, recorda ainda que houve interesse do Real Madrid no verão, mas não houve acordo e o médio não chegou a conversar com os "merengues".



"O Real Madrid, ao longo destes anos todos, é o melhor clube do mundo, os títulos falam por si. A resposta é óbvia e fácil, claro que interessa a qualquer jogar, dificilmente alguém rejeita representar um clube como o Real Madrid. Pelo que sei, houve interesse, mas não de todas as partes", diz.

Sobre o valor de 70 milhões que o clube exige para permitir a sua saída, Bruno reconhece que é um valor avultado, mas não o surpreende: "É um valor alto, todos sabem que o mercado de hoje em dia está muito alto".

Um alegado interesse do Benfica após a rescisão, na sequência do ataque em Alcochete, foi também falado, mas Bruno preferiu não responder: "Normalmente, quando um clube rejeita um jogador, o jogador não gosta que se fale. Ao contrário, também prefiro não falar e deixar no ar. O Benfica, se quiser, um dia, que diga se me tentou contratar".