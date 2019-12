Herrera: "Nunca pensei sair do FC Porto"

Hector Herrera, médio do Atlético de Madrid, diz que nunca pensou sair do FC Porto, mas a oportunidade de representar o Atlético de Madrid obrigou a tomar uma decisão.

"A forma como saí não foi a esperada, nem por mim nem por eles. Se calhar, por isso a despedida não foi a que esperava. Nunca pensei sair do FC Porto, mas surgem circunstâncias na vida e no futebol em que é necessário tomar decisões e seguir em frente. No meu último jogo no Dragão, estive a semana toda a sonhar que me despediria com um bom golo [contra o Sporting]. Se não é o melhor, o golo ao Sporting foi dos mais bonitos que marquei. Sempre tentei dar o melhor de mim ao clube", disse, em entrevista ao "O Jogo".

O mexicano de 29 anos deixou o FC Porto a custo-zero, depois de seis épocas no clube, e passou a braçadeira de capitão a Danilo Pereira, a quem acredita que está bem entregue.

"O Danilo é uma referência, as pessoas gostamn muito dele e é respeitado e admirado no grupo. É um jogador de muito nível e presença física. Acho que lhe assenta muito bem", diz.

O Atlético de Madrid contratou três jogadores do campeonato português no último verão: Herrrera, Felipe e João Félix, dois deles ex-FC Porto e um ex-Benfica, uma rivalidade que continua bem presente e o mexicano recorda a vitória portista no Estádio da Luz.

"Existiram brincadeiras. Com o Felipe aqui, somos dois contra um, o João não tinha como ganhar. Depois o FC Porto comeu-os, como sempre", explica.

Herrera explica ainda como recebeu Félix no Atlético de Madrid e deixa rasgados elogios ao "Golden Boy" 2020.

"Ele é um miúdo tranquilo, que está aqui com muita vontade e que pretende fazer as coisas bem. Nós, por sermos portistas, se calhar olhávamos para ele de forma diferente e pensávamos que podia ter o nariz empinado, ou algo assim, mas não, é um miúdo tranquilo e super boa onda. Claro que nos treinos, às vezes ainda lhe meto o pé, mas não passa daí", disse.