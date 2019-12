FC Porto quer vencer Liga Europa e jogar Supertaça Europeia no Dragão, diz Alex Telles

Alex Telles não esconde que disputar a Supertaça Europeia no Estádio do Dragão é um objetivo do FC Porto, em entrevista ao "JN". Para tal, os dragões precisam vencer a Liga Europa.



"É impossível não pensar nisso. Quando entramos na Liga Europa e ficamos a saber que a Supertaça será no Dragão, isso comove um jogador e faz-nos pensar no futuro. Pensar no futuro é um pouco complicado, mas temos de passar cada adversário com uma concentração e respeito. Jogar a Supertaça é um sonho que temos", começa por dizer.

O FC Porto venceu o grupo da Liga Europa e tem encontro marcado com o Leverkusen nos 16 avos de final da prova. Telles reforça o objetivo de vencer o troféu.

"O FC Porto merece estar na Champions e não estarmos lá foi uma desilusão, mas é passado. Temos de pensar à frente e lutar na Liga Europa, que é uma prova muito competitiva e que valorizamos muito. Teremos um adversário que também tem um poderio muito grande, mas estaremos preparados. O nosso objetivo é ir o mais longe possível, chegar na final e vencer", explica.

Decisivo mês de janeiro

Atualmente, os dragões ocupam o segundo lugar do campeonato, a quatro pontos do Benfica, que lidera. Telles acredita que ainda faltam muitos jogos que decidirão o campeão nacional.

"Não é uma questão de acreditar, mas ver que o campeonato ainda é muito longo e há muitos pontos para disputar. Estamos a quarto, mas já estivemos na frente. O nosso grupo é muito forte e temos total confiança para chegar em primeiro lugar no final", diz.

O mês de janeiro arranca com um clássico frente ao Sporting, disputa-se os quartos de final da Taça de Portugal e a "final four" da Taça da Liga: "Esse jogo com o Sporting vai ser muito difícil e todo o mês de janeiro vai ser muito importante para nós".

Na última época, o FC Porto perdeu as duas Taças nos penáltis para o Sporting, memórias dolorosas para Telles.

"Essas Taças foram bem dolorosas, porque perdemos nos penáltis e sabemos que nem sempre vence o melhor nos penáltis e nós fomos superiores nos 90 minutos nessas duas finais. Este ano as Taças também são muito importantes para nós", acrescenta.