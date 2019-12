Montenegro acusa Rio de ser “seguro de vida do Governo”

Luís Montenegro acredita que se o atual líder do PSD vencer as eleições no partido, o Governo vai “arrastar-se no poder durante quatro anos, por ter num dos candidatos – Rui Rio – o seu seguro de vida”.



Num artigo de opinião publicado esta quinta-feira no diário "Público", Montenegro não poupa críticas à liderança de Rio e acusa-o de adotar uma estratégia de “passividade, resignação, abertura a acordos políticos e, sobretudo, de disponibilidade para viabilizar orçamentos”.

“A ausência de oposição durante estes últimos anos causou já um sério défice democrático. Temos uma brutal carga fiscal porque a oposição deixa o Governo à solta”, aponta.

“Tudo isto sucede porque o PSD tem estado ausente. Falta-lhe a alma, a chama e a energia”, acrescenta o candidato à liderança do partido social-democrata.

Não é a primeira vez que os dois políticos partilham uma acesa troca de acusações. No passado mês de novembro, em entrevista à Renascença e ao jornal "Público", Montenegro respondeu a Rui Rio, que antes garantiu recusar qualquer tentativa de "vigarices" nas diretas do PSD. “Vigarices? Se calhar isso faz ricochete”, respondeu o opositor.

Além de Luís Montenegro, são candidatos às eleições diretas para escolher o líder do PSD, marcadas para 11 de janeiro - com uma eventual segunda volta uma semana depois -, o atual presidente do partido, Rui Rio, e o vice-presidente da Câmara de Cascais, Miguel Pinto Luz.

O congresso do PSD realiza-se entre 7 e 9 de fevereiro, em Viana do Castelo.