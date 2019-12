“É sempre bom reconhecer que existem problemas”, diz bastonária dos enfermeiros

“Esperamos com tranquilidade que este reconhecer do problema que existe com o SNS seja para efetivamente olhar para a insuficiências e desorganização que ele também tem, porque não é só a questão do dinheiro: temos hoje muita falta de acessibilidade, que é diferente em vários pontos do país, e não chega pegar em dinheiro e dizer que vamos dar incentivos. Temos de perceber porque é que temos tantos anos de espera para consultas, cirurgias, antes de começar a atirar dinheiro para cima de incentivos”, acrescenta.

“É sempre um bom sinal reconhecer que existem problemas, porque há quatro anos quando a Ordem começou a denunciar as insuficiências do SNS o senhor primeiro-ministro fez-nos uma guerra medonha.”

Ana Rita Cavaco refere-se à mensagem de Natal do primeiro-ministro António Costa, em que este reconheceu que havia problemas no Sistema Nacional de Saúde.

Já o presidente da Associação de Administradores Hospitalares admite que “estamos perante um virar de página” em relação ao SNS.

Alexandre Lourenço espera que esta mudança permita pôr o SNS mais ao serviço dos portugueses.

“Pelo menos dá nota de um virar de página para o SNS, que agora terá de ser concretizado. Damos nota de que o dinheiro que foi anunciado para o SNS trata-se essencialmente não de mais dinheiro, mas de uma nova política de gestão orçamental, ou seja, na prática, as instituições, à partida, terão um financiamento gerível a partir da aprovação do orçamento, e não do final do ano e agora o que esperamos é um tornar de página que permita o desenvolvimento do SNS para que ele possa efetivamente dar resposta às necessidades dos portugueses.”

Alexandre Lourenço encontra por outro lado na mensagem do primeiro-ministro um sinal positivo para um sector que tem sido marcado por uma elevada conflitualidade e espera que se esteja diante de “um virar de página para o setor, em que o setor consiga, de uma forma agregada encontrar respostas. Nos últimos anos temos tido elevada acrimónia entre os atores, uma elevada conflitualidade e para que o próprio setor se consiga estabilizar e proporcionar melhores serviços, terá de existir alguma calma e, na prática, agregar os atores e esperamos que o primeiro-ministro esteja à altura desta tarefa e todas as pessoas do SNS desejam que este serviço público seja o melhor possível.”

A Renascença tentou também, sem sucesso até ao momento, um comentário do Bastonário da Ordem dos Médicos.