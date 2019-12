"Carteirista internacional" detido em Lisboa

Um homem de nacionalidade estrangeira, que se encontra em Portugal com o propósito "de cometer crimes contra turistas”, foi detido no sábado, suspeito de furtos em Lisboa, anunciou esta quinta-feira a PSP, indicando que lhe foi decretada prisão preventiva.

A detenção deste homem, de 57 anos, ocorreu no âmbito do policiamento e de ações de investigação criminal na Operação Polícia Sempre Presente: Festas Seguras 2019/2020.

O suspeito efetuou dois crimes de furto no sábado em Lisboa, informou o Comando Metropolitano de Lisboa da Polícia de Segurança Pública (Cometlis), em comunicado, informando que foi no seguimento destes delitos que ocorreu a detenção.

Por volta das 16h25 de sábado, o suspeito furtou uma mala, que tinha um telemóvel e bens pessoais, na zona do Saldanha, em Lisboa, colocando-se em fuga, acabando por se refugiar no ‘hall’ de entrada de um hotel contíguo, de “onde acabou por subtrair bens a um hóspede que estava a fazer o registo de entrada naquele momento”, adiantou a PSP, acrescentando que “todas estas ações foram levadas a cabo de forma discreta, sem que as vítimas se apercebessem”.

Com um especial dispositivo de segurança nestas zonas comerciais, face à atual época do ano, a PSP colocou investigadores para a ocorrência destes furtos, que tinham informação que apontava para que fosse este o suspeito e que “conseguiram rapidamente detetá-lo no interior do hotel, logo após o cometimento do segundo furto, acabando por efetivar a sua detenção”.