Camiões prontos para trabalhos de recuperação de dique no Mondego

Cinco camiões já estão prontos para iniciar os trabalhos de recuperação do dique afetado no leito central do rio Mondego, estando apenas à espera que a estrada de acesso esteja transitável, anunciou esta quinta-feira o Ministério do Ambiente.



Cinco camiões com terra e pedra estão "prontos" para os trabalhos de recuperação do dique que sofreu uma rutura no leito central do rio Mondego, confirmou à Renascença fonte do Ministério do Ambiente e Ação Climática.

Segundo a mesma fonte, os camiões estão apenas à espera que a Estrada do Campo, paralela ao rio Mondego, esteja em condições, estando neste momento a retirar "material lenhoso" daquela via.

Fonte do Ministério do Ambiente e Ação Climática refere que os trabalhos de recuperação do dique afetado (há outra rutura no leito periférico direito) poderão começar ainda hoje, caso a estrada fique desimpedida.