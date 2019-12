Turquia. Tribunal conclui que bloqueio do acesso à Wikipédia viola liberdade de expressão

O Tribunal Constitucional da Turquia considerou, esta quinta-feira, que a proibição de aceder à enciclopédia digital Wikipédia, em vigor no país desde 2017, representa uma violação do direito à liberdade de expressão, "consagrada no artigo 26 da Constituição".

A decisão surge no seguimento de um processo intentado pela Wikimedia Foundation, a organização sem fins lucrativos que detém a Wikipédia, na mais alta instância judicial turca.

Esta sentença representa um passo importante para que a proibição, decretada alegadamente devido à presença nesta plataforma de artigos que acusavam a Turquia de ter ligações a organizações terroristas, seja levantada.

Jimmy Wales, um dos fundadores da Wkipédia, já publicou uma fotografia na rede social Twitter a dar as boas-vindas de novo à Turquia.