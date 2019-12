Netanyahu declara "vitória gigante" nas primárias dos nacionalistas-conservadores (e ganha força para legislativas)

Enquanto os diversos opositores de Netanyahu exigiram a sua demissão devido às graves suspeitas de corrupção, Saar defendeu a necessidade de o partido ter um novo líder, pelo facto de o primeiro-ministro em funções não ter conseguido formar um governo de coligação estável.

No dia 12 de dezembro, os advogados de Netanyahu anunciaram que o primeiro-ministro abandonava as pastas (Saúde, Agricultura e Diáspora) que acumula no executivo, mas mantendo-se como chefe do Governo. O anúncio aconteceu um dia depois dos deputados israelitas terem aprovado a dissolução do parlamento e convocado novas legislativas para 2 de março, as terceiras no período de um ano.