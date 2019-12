Israel retalia e lança ataques à Faixa de Gaza

As Forças Armadas de Israel lançaram um ataque retaliatório contra várias posições do Hamas na Faixa de Gaza, na madrugada desta quinta-feira.

O ataque foi motivado pelo lançamento de um míssil da Palestina para a cidade israelita de Ashkelon que obrigou o primeiro-ministro Netanyahu a abandonar por momentos um comício.

O míssil palestiniano foi intercetado e o governante voltou rapidamente ao palco para dizer que quem tinha sido responsável por lançar aquele ataque devia fazer as malas.

A resposta israelita foi rápida. “Aviões de combate atingiram várias localizações pertencentes ao Hamas na Faixa de Gaza, incluindo bases militares.”

O porta-voz das Forças Armadas afirmou que o Hamas, que governa a Faixa de Gaza, será responsabilizado por tudo o que acontece naquele território e que constitua uma ameaça à segurança israelita.

Engano mortífero

Esta foi a segunda vez que um ataque do Hamas interrompe um evento com Netanyahu. Da primeira vez, o Estado israelita lançou um ataque cirúrgico que matou o comandante palestiniano que tinha ordenado o lançamento do míssil, provocando vários dias de instabilidade em Gaza.

Nessa altura, o ataque matou uma família na cidade de Deir al-Balah. Essa ação custou a vida a nove pessoas da família de Rasmi abu Malhous, um funcionário da Autoridade Palestiniana. Entre as vítimas estavam cinco crianças.

Na quarta-feira as Forças Armadas admitiram que o ataque de 14 de novembro tinha sido devido a um erro de avaliação.

Através de um comunicado disseram que a casa tinha sido designada como uma base da Jihad Islâmica e que na avaliação tinha-se calculado que não haveria civis no local.

O Exército disse que ia aprender com este erro a evitar a repetição de “eventos irregulares semelhantes”, mas também culpou as organizações terroristas por “colocarem os seus meios militares no meio da população civil e de agir deliberadamente do meio de áreas densamente povoadas”.