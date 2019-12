Em 359 dias foram registados 406 tiroteios nos Estados Unidos

A Gun Violence Archive (GVA), organização sem fins-lucrativos responsável por monitorizar todos os tiroteios em massa nos Estados Unidos, registou 406 tiroteios em 359 dias.

Até dia 25 de dezembro, os EUA tiveram mais tiroteios do que dias do ano.

De acordo com esta organização, qualquer tiroteio que resulte na morte de quatro ou mais pessoas - excluindo o atirador - integra a classificação de “tiroteio em massa”.

Desde o início do ano foram registadas 38.631 mortes e 28.895 feridos provocados por armas de fogo, incluindo homicídios, suicídios e acidentes.

Os massacres registados este ano reabriram o debate nacional sobre a necessidade de leis de armas mais restritas.

Numa visita às vítimas de um tiroteio em Dayton, Trump disse ter intenções de reforçar as verificações de segurança do perfil de quem compra uma arma e garantir que pessoas com perturbações mentais não têm acesso a armas de fogo.

Os Estados Unidos são a única nação do G7 - Canadá, França, Alemanha, Itália, Reino Unido, EUA e União Europeia - que integra o top 20 de países com maior número de mortes por armas de fogo.

De acordo com a Agência Central de Informações (CIA) é, também, o país com mais armas por pessoa.