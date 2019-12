Avalanches atingem estâncias de esqui na Suíça e na Áustria

Durante a manhã desta quinta-feira, quatro avalanches atingiram estâncias de esqui situadas na Áustria e na Suíça, provocando ferimentos ligeiros em duas pessoas e soterrando um número ainda indeterminado.

Durante o dia estará em marcha uma grande operação de buscas tanto na estância austríaca de Ankogel onde ocorreram a maioria das avalanches, mas também na de Andermatt, na Suíça, onde só aconteceu uma avalanche, que se estima que tenha coberto uma área de 20 por 50 metros.

À NBC News, o porta-voz da polícia do cantão suíço de Uri disse acreditar que há pessoas enterradas na neve, “mas não consegue precisar quantas”.

A Alpine Rescue Switzerland, a Swiss Air Ambulance, assim como a polícia estão a trabalhar em colaboração nas operações de resgate em andamento.

Apesar do risco de avalanche em Andermatt se encontrar desde o início do dia no nível três, que representa perigo significativo, esta quinta-feira estavam várias pessoas a esquiar na montanha.

[EM ATUALIZAÇÃO]