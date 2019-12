Andebol. Os 21 eleitos de Portugal para o Euro 2020

Está completa a lista de 21 convocados de Portugal para a fase final do Euro 2020 de andebol.

A equipa das quinas regressa a uma fase final de uma grande competição após 14 anos de ausência.

O FC Porto é o clube mais representado, com nove jogadores convocados, seguido do Benfica, com quatro.

Portugal estreia-se no Europeu a 10 de janeiro de 2020, frente à França, medalha de bronze no Mundial, defrontando a 12 a estreante Bósnia e a anfitriã Noruega, finalista vencida no último Campeonato do Mundo, a 14.

Destes 21, apenas 18 seguem para Trondheim, anfitriã do Grupo D, juntamente com o selecionador Paulo Pereira.

Guarda-redes: Alfredo Quintana (FC Porto), Humberto Gomes (ABC) e Gustavo Capdeville (Benfica).

Pontas: Fábio Vidrago (Benfica), Diogo Branquinho (FC Porto), António Areia (FC Porto), Carlos Martins (Benfica) e Pedro Portela (Tremblay, Fra).

Laterais: André Gomes (FC Porto), Fábio Magalhães (FC Porto), Alexandre Cavalcanti (Nantes), Salvador Salvador (Boa-Hora), Belone Moreira (Benfica), João Ferraz (Suhr Aarau, Sui) e Jorge Silva (Sinfin, Esp).

Centrais: Miguel Martins (FC Porto) e Rui Silva (FC Porto).

Pivôs: Alexis Borges (FC Porto), Daymaro Salina (FC Porto), Luís Frade (Sporting), Tiago Rocha (Sporting).