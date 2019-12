Dia de entrevistas

Entrevistas a Herrera, Bruno Fernandes e Tomás Tavares são os grandes destaques das manchetes dos jornais desportivos desta quinta-feira, dia 26 de dezembro.

"O Jogo" dá destaque a uma entrevista com o antigo capitão do FC Porto, Hector Herrera, que afirma que "é português" e que estará "sempre ligado ao Porto".

Já o "Record" faz manchete com a entrevista com Bruno Fernandes, capitão do Sporting, que aborda as trocas de treinadores, a transferência falhada no verão e a possível saída num futuro próximo.

"Estou a aprender com os melhores", diz Tomás Tavares, na manchete de "A Bola".